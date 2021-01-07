Мурманские власти подарили детям «взрывопасные» подарки
Дети в Мурманской области получили от региональных властей подарки со взрывающимися фонариками, сообщает «Подъём».
Пресс-секретарь губернатора Мурманской области Любовь Дубова рассказала, что на данный момент известно о двух подобных инцидентах. По её словам оба фонарика взорвались во время зарядки - один из них отправили на экспертизу, второй был выброшен родителями.
«Все необходимые документы на эти фонарики были», - добавила пресс-секретарь.
Всего было около четырёх тысяч подарков, которые вручили отличникам, детям с инвалидностью и детям медиков, работающих в «красных зонах». В набор, помимо прочего, входили «кемпинговые фонарики с диско-шаром». Стоимость подарков составила 11,5 миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru