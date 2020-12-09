Муниципального депутата задержали в Ленинградской области во время кражи рельсов
Муниципального депутата задержали с поличным во время кражи рельсов на железнодорожном перегоне в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, 7 декабря правоохранительные органы получили информацию о краже железнодорожных рельсов в лесополосе на перегоне железнодорожных станций «Лебяжье – Краснофлотск».
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали с поличным двух мужчин, одним из которых оказался депутат Лебяженского городского поселения. Специалисты СК начали доследственную проверку, а также опрос очевидцев и участников инцидента.
Как сообщили региональные СМИ, полицейские задержали депутата Евгения Будаева. Вместе с помощником Будаев распиливал рельсы газорезочным оборудованием и загружал в автомобиль. По данным журналистов, депутат считал рельсы бесхозными и планировал использовать их для создания подъездного пути к своей пилораме. Однако сведения СМИ пока официально не подтверждены.
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