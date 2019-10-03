МС-21 в ходе испытаний сел в Жуковском с неполадками

Новый отечественный самолёт МС-21 в ходе испытаний совершил посадку в подмосковном Жуковском с отказавшим прибором. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию представителя аэропорта, у лайнера не сработал датчик выпуска шасси. Однако посадка прошла штатно, поскольку с самим шасси было всё в порядке, уточняет RT.

Между тем, ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что МС-21 совершил аварийную посадку из-за отказа электроники. На борту находились 4 члена экипажа. Самолёт проходит испытания в ЛИИ имени Громова.

Первый полет лайнер выполнил в мае 2017 года. Впервые его можно было осмотреть в свободном доступе на Московском международном авиа-комическом салоне в прошлом месяце.

