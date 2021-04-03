Мост обрушился в Приморье из-за ледяного затора на реке
Мост обрушился из-за затора льда на реке в Красноармейском районе Приморского края. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства региона.
«По информации начальника ГОЧС Красноармейского района, 3 апреля на реке Большая Уссурка на третьем километре автодороги Лукьяновка – Новополтавка под мостом образовался затор льда, вследствие чего произошло обрушение двух опор и пролетов деревянного мостового настила», — цитирует сообщение РИА Новости.
Погибших и пострадавших нет.
Движение по мосту приостановлено, для всех видов транспорта доступны проезды Новопокровка – Рощино – Лимонники – Измайлиха – Метеоритное.
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