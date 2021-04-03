Мост обрушился из-за затора льда на реке в Красноармейском районе Приморского края. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства региона.

«По информации начальника ГОЧС Красноармейского района, 3 апреля на реке Большая Уссурка на третьем километре автодороги Лукьяновка – Новополтавка под мостом образовался затор льда, вследствие чего произошло обрушение двух опор и пролетов деревянного мостового настила», — цитирует сообщение РИА Новости.

Погибших и пострадавших нет.

Движение по мосту приостановлено, для всех видов транспорта доступны проезды Новопокровка – Рощино – Лимонники – Измайлиха – Метеоритное.

