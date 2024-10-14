Мост частично обрушился в Забайкалье
Частичное обрушение моста произошло на региональной трассе в Калганском районе Забайкалья. Об этом сообщили в правительстве региона.
«На региональной трассе Ивановка – Александровский Завод – Борзя... частично обрушился мост — это случилось из-за движения по нему грузовых автомобилей с перевесом», — заявили власти.
Движение открыли по одной половине переправы и только для легкового транспорта. Планируется, что в понедельник будет завершено устройство объездной дороги.
По информации министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, обрушившийся мост был построен в 1982 году.
Ранее в Приморье частично обрушились два моста в Лесозаводском и Чугуевском районах, Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками регионального Минтранса, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru