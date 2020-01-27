Москвичка отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей

Полиция Москвы разбирается в обстоятельствах возможного мошенничества в отношении пассажирки такси, которая по ошибке заплатила за поездку 500 евро. Об этом сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД. Проверка началась по заявлению жительницы столицы 1977 года рождения.

Заявительница рассказала, что накануне поймала такси у станции метро «Тверская» в центре Москвы, чтобы добраться до Среднего Кисловского переулка. Таксист запросил 300 рублей, что вполне утроило пассажирку.

Однако при расчёте женщина перепутала купюры и вручила водителю 500 евро вместо 500 рублей. Таксист отсчитал сдачу в 200 рублей и тут же уехал. Пр результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

