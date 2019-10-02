Москвичка отдала 2 млн рублей за мнимое трудоустройство мужа

В Москве женщина отдала малознакомому мужчине 2 миллиона рублей в обмен на обещание трудоустроить ее мужа, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Женщина обратилась в ОВД «Таганский» накануне и заявил, что передача денег состоялась еще в октябре 2015 года в Подколокольном переулке.

Однако знакомый, получив деньги, перестал выходить на связь. Сейчас в полиции проводится проверка по заявлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

