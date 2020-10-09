Уроженка Дагестана хотела продать дочь в Москве ради новой обуви

Столичные правоохранители задержали уроженку Дагестана, которая пыталась продать свою новорождённую дочь. Об этом сообщается на странице движения «Альтернатива» в соцсети «ВКонтакте».

Псевдопокупатели предупреждали девушку, что ребёнка ждут плохие опасные условия, его передадут цыганам, однако она была непреклонна в своем решении, попутно общаясь с другими клиентами, которые предлагали ей деньги.

Также вскрылась переписка задержанной, в которой она со своей сестрой обсуждала грядущие покупки, в частности, новые сапоги. Женщина хотела продать ребёнка за 300 тысяч рублей. При передаче денег она была задержана.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», ведутся следственные действия. Уроженка Дагестана уже написала отказ от маленькой девочки, которой чуть больше недели.

