Уроженка Дагестана хотела продать дочь в Москве ради новой обуви
Столичные правоохранители задержали уроженку Дагестана, которая пыталась продать свою новорождённую дочь. Об этом сообщается на странице движения «Альтернатива» в соцсети «ВКонтакте».
Псевдопокупатели предупреждали девушку, что ребёнка ждут плохие опасные условия, его передадут цыганам, однако она была непреклонна в своем решении, попутно общаясь с другими клиентами, которые предлагали ей деньги.
Также вскрылась переписка задержанной, в которой она со своей сестрой обсуждала грядущие покупки, в частности, новые сапоги. Женщина хотела продать ребёнка за 300 тысяч рублей. При передаче денег она была задержана.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», ведутся следственные действия. Уроженка Дагестана уже написала отказ от маленькой девочки, которой чуть больше недели.
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