Москвич захотел покататься и угнал уборочную машину

В Москве задержан безработный горожанин, который угнал уборочную машину. При этом мужчина заверил стражей порядка, что всего лишь хотел «покататься».

Ранее в территориальный отдел полиции обратился глава организации по обслуживанию и содержанию автодорог. Он заявил, что из ремонтной мастерской исчез уборочный пылесос.

Вскоре был задержан 32-летний угонщик — его остановили на 29-м километре МКАД. По факту угона спецтехники возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде, уточняет сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Самарин
ТЕГИ:Москва
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