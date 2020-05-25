Москвич захотел покататься и угнал уборочную машину
В Москве задержан безработный горожанин, который угнал уборочную машину. При этом мужчина заверил стражей порядка, что всего лишь хотел «покататься».
Ранее в территориальный отдел полиции обратился глава организации по обслуживанию и содержанию автодорог. Он заявил, что из ремонтной мастерской исчез уборочный пылесос.
Вскоре был задержан 32-летний угонщик — его остановили на 29-м километре МКАД. По факту угона спецтехники возбуждено уголовное дело.
В настоящее время подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде, уточняет сайт «Подмосковье сегодня».
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