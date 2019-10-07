Москвич убил мать и заявил об обнаружении ее тела

В Москве задержали молодого мужчина, которого подозревают в убийстве собственной матери на юге столицы, сообщает АГН Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне, 6 октября, в МВД обратился 28-летний безработный, заявивший об обнаружении тела своей матери 1961 года рождения в их квартире.

По версии правоохранительных органов, заявитель сам избил мать, а затем нанес ей колото-резаные ранения, которые оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

