Москвич убил мать и заявил об обнаружении ее тела
7 октября 201910:28
В Москве задержали молодого мужчина, которого подозревают в убийстве собственной матери на юге столицы, сообщает АГН Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Накануне, 6 октября, в МВД обратился 28-летний безработный, заявивший об обнаружении тела своей матери 1961 года рождения в их квартире.
По версии правоохранительных органов, заявитель сам избил мать, а затем нанес ей колото-резаные ранения, которые оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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