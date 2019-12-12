Москвич Михаил Виноградов сам отказался от госпитализации перед смертью

Журналист Михаил Виноградов получил направление на госпитализацию, но за день до смерти не пришел в больницу. Об этом сообщили в Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что на момент осмотра врачами скорой помощи в квартире Виноградов находился в удовлетворительном состоянии, на последующем приеме у хирурга 10 декабря он получил направление на госпитализацию, однако в больницу не пришел, а 11 декабря вновь вызвал бригаду скорой помощи. «11 декабря, в 13:51 на пульт скорой медицинской помощи поступил повторный вызов от пациента, бригада в 14:10 прибыла на место и доставила пациента в больницу в связи с наличием показаний (нагноение в области послеоперационной раны)», - рассказали в пресс-службе.

Согласно депздраву, состояние пациента резко ухудшилось в приемном покое медучреждения, что может быть связано с внезапным разрывом бедренной артерии. Впоследствии пациент умер в связи с обильным кровотечением. Точная причина вскрытия будет установлена по результатам вскрытия.

