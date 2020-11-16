Московскую школьницу избили при прохождении квеста

Столичная прокуратура начала проверку после инцидента с 16-летней школьницей, произошедшего в развлекательном центре в районе Измайлово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, при прохождении квеста в развлекательном центре 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, отмечают «Известия».

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству РИА Новости, что, по словам девушки, работник квест-клуба её избил. У пострадавшей диагностировали тупую травму живота, ушибы грудной клетки и отдела позвоночника.

Измайловская межрайонная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также оценит безопасность услуг, оказываемых развлекательным центром.

