Московскую школьницу избили при прохождении квеста
Столичная прокуратура начала проверку после инцидента с 16-летней школьницей, произошедшего в развлекательном центре в районе Измайлово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, при прохождении квеста в развлекательном центре 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, отмечают «Известия».
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству РИА Новости, что, по словам девушки, работник квест-клуба её избил. У пострадавшей диагностировали тупую травму живота, ушибы грудной клетки и отдела позвоночника.
Измайловская межрайонная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также оценит безопасность услуг, оказываемых развлекательным центром.
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