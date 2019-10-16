Московскую пенсионерку заподозрили в убийстве мужа
16 октября 201910:03
В Москве полиция задержала пенсионерку, которая подозревается в убийстве своего супруга, сообщает АГН Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Утром в понедельник, 14 октября, в понедельник 60-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в квартире на востоке столицы труп своего супруга 1971 года рождения.
Однако впоследствии выяснилось, что пенсионерка сама в ходе ссоры нанесла супругу ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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