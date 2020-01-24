Московскую пенсионерку «заказали» киллеру из-за ее квартиры

В Подмосковье задержали мужчину, который готовил убийство московской пенсионерки. Его, по версии следствия, наняла жительница Ступино, которая захотела присвоить квартиру пожилой женщины.

Женщине приглянулась московская квартира пенсионерки на Кленовом бульваре. Она попросила своего знакомого подыскать потенциального киллера, пообещав заплатить исполнителю один миллион рублей.

Однако информация о подготовке покушения дошла до правоохранительных органов. В результате посредник и исполнитель были задержаны во время передачи киллеру задатка в 73 тысячи рублей, сообщает сайт KP.Ru

