Московскую медсестру задержали за убийство

В Московской области задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего сожителя. Ей оказалась медсестра из столичной больницы имени Баумана.



Преступление произошло ночью 22 апреля в одном из домов на улице Калинина в Люберцах. Там сотрудники полиции обнаружили тело 53-летнего мужчины с колото-резаными ранами груди. Он скончался примерно за 20 минут до прибытия стражей порядка.



По подозрению в убистве задержана 48-летняя сожительница погибшего - медсестра московской больницы «ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана».



Она заявила на допросе, что расправилась с сожителем во время ссоры. При этом оба в тот момент были пьяны, передает телеканал «360». На месте преступления был изъят нож, которым орудовала женщина.

