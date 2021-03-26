Московского следователя обвинили в краже вещдоков на 25 млн рублей

Замначальника отдела МВД России по Ярославскому району Москвы Михаил Белявский обвиняется в краже 25 миллионов рублей, которые были вещдоками по делу и в качестве таковых хранились у него в сейфе, передает РИА Новости.

Он заключен под стражу до 25 мая.

В четверг сообщалось, что Майкопский городской суд арестовал мэра Майкопа Андрея Гетманова, который подозревается вымогательстве, до 23 мая 2021 года.

Ранее в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея рассказали, что в отношении главы администрации Майкопа возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». По данным следствия, Гетманов потребовал от предпринимателя, совершить обмен земельными участками, разница в стоимости которых составила более пяти миллионов рублей. Получив отказ, подозреваемый стал угрожать бизнесмену физической расправой вплоть до убийства, после чего мужчина согласился на невыгодный обмен.

