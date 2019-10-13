Московское кафе ищет владельцев енота-дебошира
Беспризорный енот забрался в московское кафе в районе Шаболовки и надебоширил, сообщается на странице заведения в Instagram. Работники общепита разыскивают хозяина енота.
«Утром животное украло пачку печенья. Как он попал в район Шаболовки, тем более в кафе, остается загадкой», — сказано в сообщении.
Стало известно, что енот украл пачку печенья, которое разбросал по полу вместе с салфетками. Поймать его удалось со второго раза. После первой попытки животное сбежало из клетки.
Теперь через соцсети сотрудники кафе надеются найти хозяина бродячего енота.
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