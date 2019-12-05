Московский таксист надругался над пассажиркой на глазах подруги

В Москве таксист надругался над пассажиркой, которая возвращалась домой с подругой после ночного клуба.

Инцидент произошел 1 декабря. По данным РЕН ТВ, одна из девушек заснула в машине. Водитель остановил машину в одном из дворов и совершил в отношении нее, как говорится в материалах дела, «насильственные действия сексуального характера».

При этом потерпевшая оказала сопротивление, сумела покинуть салон автомобиля и вызвала полицию. Впоследствии водитель был задержан, он дал признательные показания.

В свою очередь АГН Москва сообщало несколько другие данные: якобы после неудачной попытки надругательства водитель выставил пассажирок из машины и уехал.

