Московский суд отказал ФБК в удовлетворении жалобы на бездействие ФСБ
Лефортовский районный суд Москвы отказался рассматривать жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), которая не стала возбуждать уголовное дело об отравления Алексея Навального, сообщил в своём Twitter директор ФБК Иван Жданов.
В сообщении говорится, что суд не нашёл в жалобе «каких-либо данных, достаточных для постановки вопроса о проведении процессуальной проверки, принятии процессуальных решений органами ФСБ». Служители Фемиды также заявили, что в документе ФБК «выражалось личное мнение» и «не содержалось указаний на конкретные фактические данные о признаках преступления».
Иван Жданов добавил, что юристы фонда намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Ранее в следственном управлении ФСБ отказались проводить проверку по факту отравления Навального с использованием химического оружия и возбуждать уголовное дело. В ведомстве объяснили, что не нашли оснований для принятия процессуальных решений «в связи с их проверкой другим правоохранительным органом».
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики сообщили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ.
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