Московский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за запрещённую информацию
6 апреля 202116:33
Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok за систематическое неудаление запрещённого контента, в том числе информации о несогласованных акциях, сообщает РИА Новости.
За нарушение российских законов социальной сети выписали штраф в размере 2,6 миллиона рублей.
Ранее тот же судебный участок по этой же статье наказал Twitter. Социальной сети за один день выписали три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент.
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- Московский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за запрещённую информацию
6 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru