Московский суд оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей

Сумма штрафов, которые в России выписали социальной сети Facebook, превысила 90 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Очередной штраф был назначен мировым судом Москвы после рассмотрения пяти административных протоколов за отказ удалить запрещенный контент, его размер составил 21 миллион рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp на общую сумму 36 миллионов рублей за отказ локализовать в России персональные данные граждан, сообщает RT.