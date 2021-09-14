Московский суд оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей

Сумма штрафов, которые в России выписали социальной сети Facebook, превысила 90 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Очередной штраф был назначен мировым судом Москвы после рассмотрения пяти административных протоколов за отказ удалить запрещенный контент, его размер составил 21 миллион рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp на общую сумму 36 миллионов рублей за отказ локализовать в России персональные данные граждан, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияСудШтрафFacebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры