Московский студент необъяснимо впал в кому на лекции
В Москве студент Высшей школы экономики во время занятий потерял сознание и впал в кому.
Инцидент произошел в аудитории вуза на улице Шаболовка. Однокурсники рассказали, что молодой человек положил голову на парту. Все подумали, что он просто спит.
Однако после окончания лекции студент так и не проснулся. Окружающие какое-то время тщетно пытались его разбудить, после чего вызвали скорую помощь.
Студент был госпитализирован, медики диагностировали у него кому неясной этиологии. Сейчас молодой человек находится в реанимации, пишут «Дни.ру».
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