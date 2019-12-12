Московский студент необъяснимо впал в кому на лекции

В Москве студент Высшей школы экономики во время занятий потерял сознание и впал в кому.

Инцидент произошел в аудитории вуза на улице Шаболовка. Однокурсники рассказали, что молодой человек положил голову на парту. Все подумали, что он просто спит.

Однако после окончания лекции студент так и не проснулся. Окружающие какое-то время тщетно пытались его разбудить, после чего вызвали скорую помощь.

Студент был госпитализирован, медики диагностировали у него кому неясной этиологии. Сейчас молодой человек находится в реанимации, пишут «Дни.ру».

