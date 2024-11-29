Московский адвокат арестован по делу о попытке ограбления магазина

Адвокат Валерий Кононов отправлен в следственный изолятор в рамках уголовного дела о хулиганстве и грабеже в Москве. Ходатайство следствия о мере пресечения удовлетворил Преображенский районный суд российской столицы.

Согласно материалам дела, обвиняемый 19 ноября без видимых причин избил незнакомого гражданина в общественном транспорте, после чего переместился в сетевой супермаркет на Тюменской улице на востоке столицы. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у кассира деньги.

После отказа, адвокат предпринял попытка самостоятельно взломать кассу, однако подоспевшие работники магазина помешали ему. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при этом Кононов размахивал удостоверением адвоката. Прибывший по вызову наряд полиции задержал неудавшегося грабителя.

