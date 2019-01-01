Московские врачи достали из желудка девочки ключи от почтового ящика

Московским врачам пришлось доставать из желудка трехлетней девочки ключи от почтового ящика. Ребенок на глазах у своей мамы проглотила два ключа, с которыми играла. Женщина попыталась самостоятельно извлечь проглоченные предметы, однако сделать это удалось только в больнице. Медики проделали операцию с помощью эндоскопа, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Специалисты порекомендовали родителям в подобных случаях немедленно обращаться за медицинской помощью.



