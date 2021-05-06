Московские власти опровергли информацию об обрушениях в домах
Московский комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале заявил, что появившаяся в СМИ информация об обрушения в домах на на юго-западе и западе столицы «не соответствует действительности».
В сообщении поясняется, что в нежилом здании на улице Профсоюзной, 70 сильные порывы ветра оторвали небольшой участок металлического покрытия парапета, никто не пострадал. В жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильным ветром было незначительно повреждено остекление балкона.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве на День Победы прогнозируется небольшой дождь, сообщает «Свободная пресса». По его словам, днём воздух прогреется до 11−16 градусов.
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