Мошенники похитили 7 миллионов рублей у женщины в Смоленске
Жительница Смоленска перевела мошенникам 6,7 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками банка, сообщает пресс-служба УМВД по области.
Отмечается, что 58-летняя потерпевшая отправила деньги после того, как мошенники представились работниками банка и заявили, что с ее счета пытаются похитить деньги.
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Как сообщает «Свободная пресса», МВД по факту происшествия возбудило уголовное дело. В ведомстве отметили, что жертве мошенников было известно о подобных способах хищения средств.
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