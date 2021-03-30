Мошенники похитили 7 миллионов рублей у женщины в Смоленске

Жительница Смоленска перевела мошенникам 6,7 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками банка, сообщает пресс-служба УМВД по области.

Отмечается, что 58-летняя потерпевшая отправила деньги после того, как мошенники представились работниками банка и заявили, что с ее счета пытаются похитить деньги.

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Как сообщает «Свободная пресса», МВД по факту происшествия возбудило уголовное дело. В ведомстве отметили, что жертве мошенников было известно о подобных способах хищения средств.

