Первый приговор за статус «вора в законе» вынесен в России

Мосгорсуд вынес приговор криминальному авторитету Шалву Озманову (Кусо). Он получил 11 лет колонии строгого режима по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, пишет газета «Коммерсант».

Османов также признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, незаконной перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Кроме того, установлено, что Озманов имеет уголовный статус так называемого вора в законе и занимает высшее положение в преступной иерархии»,- заявили в столичной прокуратуре. В надзорном ведомстве подчеркнули, что статус «авторитета» позволяет Озманову пользоваться своим влиянием на территории Московского региона и Краснодарского края.

Как сообщает газета, главной уликой в деле криминального авторитета стала тайная записка. Она была подписана несколькими ворами в законе и адресована арестантам московского СИЗО «Пресня», куда Озманов попал в мае 2019 года. В записке требовалось оказывать Османову соответствующее его статусу уважение и выполнять все его распоряжения.

Помимо этого, доказательством высшего положения в криминальных кругах стали татуировки Озманова. Как пояснил участникам судья Груздев, на теле подсудимого были зарегистрированы изображения восьмиконечных звезд на коленях и пистолетов на груди. По мнению судебной экспертизы, такие наколки может позволить себе только коронованный «вор».

Защитники Озманова сообщили, что ни одно из предъявленных их клиенту обвинений не было доказано на процессе в Мосгорсуде. Они планируют обжаловать решение в обязательном порядке.

Закон о наказании для воров в законе подписал президент России Владимир Путин в апреле 2019 года. Статья 210.1 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ранее приговоров по этой статье не было.

