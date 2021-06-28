Мощный взрыв прогремел у метро в Лондоне. Видео

В Лондоне в эти минуты пожарные тушат крупный пожар, произошедший в результате взрыва у станции метро Elephant & Castle.

Пожарная бригада Лондона опубликовала в Twitter видео пожара.

Отмечается, что на месте ЧП работают 100 пожарных и 15 машин.

При этом о причинах взрыва и пострадавших не сообщается.

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ФОТО: London Fire Brigade
ТЕГИ:ВзрывМетроЛондон
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