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Мощный взрыв прогремел у метро в Лондоне. Видео

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При этом о причинах взрыва и пострадавших не сообщается.

Отмечается, что на месте ЧП работают 100 пожарных и 15 машин.

В Лондоне в эти минуты пожарные тушат крупный пожар, произошедший в результате взрыва у станции метро Elephant & Castle.

Мощный взрыв прогремел у метро в Лондоне

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