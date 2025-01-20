Морской транспорт в Севастополе остановлен третий раз за день

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно прекращено уже третий раз текущие сутки. Об этом информирует дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города федерального подчинения.

Причины такой меры не озвучены. Первый раз остановка продолжалась около часа, второй раз – в два раза меньше. Кроме того, перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту. Telegram-канал, который публикует оперативную информацию, призвал водителей сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», незадолго до перекрытия движения сообщалось об отсутствии затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского транспортного перехода.

