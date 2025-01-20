Морской транспорт в Севастополе остановлен третий раз за день
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно прекращено уже третий раз текущие сутки. Об этом информирует дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города федерального подчинения.
Причины такой меры не озвучены. Первый раз остановка продолжалась около часа, второй раз – в два раза меньше. Кроме того, перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту. Telegram-канал, который публикует оперативную информацию, призвал водителей сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», незадолго до перекрытия движения сообщалось об отсутствии затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского транспортного перехода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меры безопасности усилили в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа
- Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
- Sinomach анонсировал новый автомобильный бренд для России
- Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по Украине
- Китай в 2024 году установил новый рекорд импорта нефти из России
- СМИ: Анчелотти принял решение покинуть «Реал»
- Морской транспорт в Севастополе остановлен третий раз за день
- СМИ: В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни
- Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» пострадали при атаке беспилотника ВСУ
- Спрос на новостройки в Москве упал почти на 13%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru