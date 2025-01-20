Морской пассажирский транспорт вновь начал ходить в Севастополе

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил функционирование после третьей остановки в течении 20 января. О восстановлении работы объявила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города федерального подчинения.

На этот раз морской транспорт не ходил менее часа. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причины остановки по-прежнему не озвучиваются, угрозы воздушной атаки не объявлялось.

Кроме того, оперативный информационный канал сообщил о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту. Запрет на проезд автотранспорта действовал также около часа.

