Морской пассажирский транспорт вновь начал ходить в Севастополе
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил функционирование после третьей остановки в течении 20 января. О восстановлении работы объявила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города федерального подчинения.
На этот раз морской транспорт не ходил менее часа. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причины остановки по-прежнему не озвучиваются, угрозы воздушной атаки не объявлялось.
Кроме того, оперативный информационный канал сообщил о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту. Запрет на проезд автотранспорта действовал также около часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru