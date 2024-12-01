В Сети появилось видео с рухнувшей на толпу железной птицей во Франции
В Сети появились кадры с рождественского фестиваля во Франции, во время которого на толпу упала огромная железная птица. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
На первых секундах ролика видно, как металлическая конструкция кружится и качается над людьми под звуки рождественской мелодии. При этом потом сооружение уже оказывается на земле.
Вечером 30 ноября во французском курортном городе Трувиль-Сюр-Мер в результате падения огромной железной птицы на толпу пострадали 13 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что в Пакистане в результате взрыва на ж/д вокзале погибли четыре человека.
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