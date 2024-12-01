В Сети появилось видео с рухнувшей на толпу железной птицей во Франции

В Сети появились кадры с рождественского фестиваля во Франции, во время которого на толпу упала огромная железная птица. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.

На первых секундах ролика видно, как металлическая конструкция кружится и качается над людьми под звуки рождественской мелодии. При этом потом сооружение уже оказывается на земле.