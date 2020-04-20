Молодой воспитанник «Локомотива» умер на тренировке

Воспитанник «Локомотива», выступавший за фарм-клуб железнодорожников «Казанка», Иннокентий Самохвалов умер в возрасте 22 лет. О трагедии московский футбольный клуб информирует на своём сайте. Сообщается, что защитнику стало плохо в ходе индивидуальной тренировки.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи», - говорится в заявлении «Локомотива». Клуб выразил соболезнования родным и близким умершего футболиста.

Как отмечает РЕН ТВ, Иннокентий Самохвалов был женат, у него остался сын. Он выигрывал молодежное первенство России.



