Молодой воспитанник «Локомотива» умер на тренировке
Воспитанник «Локомотива», выступавший за фарм-клуб железнодорожников «Казанка», Иннокентий Самохвалов умер в возрасте 22 лет. О трагедии московский футбольный клуб информирует на своём сайте. Сообщается, что защитнику стало плохо в ходе индивидуальной тренировки.
«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи», - говорится в заявлении «Локомотива». Клуб выразил соболезнования родным и близким умершего футболиста.
Как отмечает РЕН ТВ, Иннокентий Самохвалов был женат, у него остался сын. Он выигрывал молодежное первенство России.
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