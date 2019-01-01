Происшествия

Молодой крымчанин хранил дома более килограмма наркотиков

24 мая21:40

Сотрудниками внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в с. Ближнее Феодосии у 32-летнего местного жителя было обнаружено и изъято более одного килограмма наркотического средства каннабис. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».

«Проблема рядовых». Эксперт об отмене пособий для употреблявших наркотики военных

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает Крымское информационное агентство.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Наркотики