Молодой крымчанин хранил дома более килограмма наркотиков

Сотрудниками внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в с. Ближнее Феодосии у 32-летнего местного жителя было обнаружено и изъято более одного килограмма наркотического средства каннабис. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».