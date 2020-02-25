19-летний молодой человек пытался взорвать машину у здания Пентагона в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минюст США.

Как пишет агентство, обвиняемый является жителем штата Арканзас. Он был задержан полицейским в момент инцидента на парковке. Отмечается, что молодой человек пытался скрыться от полицейского, которому, по данным агентства, прямо сказал, что намерен взорвать автомобиль.

Автомобиль, которые собирался взорвать молодой человек, принадлежит другому человеку, уточняет агентство. Выясняется, что стало причиной таких действий.

