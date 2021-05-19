Молния ударила в крест Исаакиевского собора
Во время сильной грозы, бушевавшей во вторник в Санкт-Петербурге, очевидцы сняли на видео удар молнии в крест Исаакиевского собора.
Известный тревел-блогер Сергей Сухов, опубликовал в Instagram этот момент, подписав видео: «Такая погода Петербургу очень к лицу».
Как сообщают РИА Новости, Исаакиевский собор оборудован системой громоотводов и не пострадал, защита сработала в штатном режиме. Поэтому удар молнии в крест не привел к каким-то проблемам.
Вечером во вторник в Санкт-Петербурге прошли сильный ливень и гроза с порывистым ветром, скорость которого достигала 16 м/с. Из-за порывов ветра падали деревья, а также срывало крыши с гаражей, отмечает «Интерфакс». В соцсетях жители города публиковали фотографии сломанных деревьев и летающих крышек канализационных люков. После ударов молнии загорелось несколько частных домов на окраинах. Жители города также жаловались на угрозы обрушения крыш и их протечек, а также на обрывы проводов и падения светофорных столбов.
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