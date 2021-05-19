Молния ударила в крест Исаакиевского собора

Во время сильной грозы, бушевавшей во вторник в Санкт-Петербурге, очевидцы сняли на видео удар молнии в крест Исаакиевского собора.

Известный тревел-блогер Сергей Сухов, опубликовал в Instagram этот момент, подписав видео: «Такая погода Петербургу очень к лицу».