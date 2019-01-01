Происшествия
Известно, что погибшие приехали в село из Львовской области, передает ТАСС.
Молния убила трех человек на Украине
21 июня23:40
Три мужчины погибли и две женщины пострадали в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области Украины. Пострадавшие госпитализированы.
Известно, что погибшие приехали в село из Львовской области, передает ТАСС.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молния
Горячие новости
- Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией
- Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию
- В выходные в Центральной России установится 34-градусная жара
- МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Грузию
- «Как Алибасов»: Москвич попал в реанимацию, выпив «Крота» вместо лимонада