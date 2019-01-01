Молния убила трех человек на Украине

Три мужчины погибли и две женщины пострадали в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области Украины. Пострадавшие госпитализированы.

Известно, что погибшие приехали в село из Львовской области, передает ТАСС.

