Происшествия

Молния убила трех человек на Украине

21 июня23:40

Три мужчины погибли и две женщины пострадали в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области Украины. Пострадавшие госпитализированы.

Известно, что погибшие приехали в село из Львовской области, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молния