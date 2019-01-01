Могилу Осина привели в порядок после осквернения

Крест и мемориальную табличку на могиле Евгения Осина на Троекуровском кладбище привели в порядок после возгорания. Как пишет АГН Москва, с таким заявлением выступил бывший директор артиста Александр Сидоренко. Он подчеркнул, что администрация кладбища оказала содействие в проведении уборки.

Кроме того, как отмечает Москва 24, экс-директор известного певца подчеркнул, что причиной возгорания на могиле Осина стал несчастный случай: кто-то из поклонников зажег свечку и оставил её без присмотра. Между тем, накануне в многочисленных СМИ появилась информация о том, что могилу Евгения Осина могли осквернить вандалы.

Продюсер Андрей Разин заявил в беседе с НСН, что в осквернении могилы певца Евгения Осина виновата одна из его фанаток.

«Мы с семьей [Евгения Осина] подозреваем, что это сделала одна из фанаток, которая якобы представляется его женой. Она тут же организовала канал РЕН ТВ, привезла туда журналистов, стала врать, что она якобы является женой.

Напомним, певец Евгений Осин прославился исполнением таких песен, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие. Он скончался в Москве 17 ноября прошлого года в возрасте 54 лет.



