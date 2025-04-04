Многоэтажный дом во Владикавказе раскололся пополам
Жилой пятиэтажный дом во Владикавказе раскололся пополам, сообщили в администрации столицы Северной Осетии. Трещина прошла вдоль третьего подъезда.
Как уточнили в городской администрации, межведомственная комиссия в 2024 году признала дом на улице Братьев Щукиных аварийным. Тогда же было отдано распоряжение о непрерывном мониторинге несущих конструкций. Согласно оценки специалистов, пока угрозы обрушения дома нет.
Предположительной причиной осадки дома и появившейся трещины стало изменение направления течения грунтовых вод. Как говорят жильцы, по ночам продолжается треск стен.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к анализу показаний датчиков на фасаде дома о разрушающем процессе привлечены сами жители. Это сделано, чтобы информация была общедоступна и не вызывала сомнений.
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