Младенца бросили умирать на морозе в подмосковном Раменском

Завернутого в плед младенца обнаружили в кустах в раменском поселке Дружба, пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной ГСУ СКР. Маленькую девочку обнаружила местная жительница, услышавшая плач.

Как сообщается, признаков телесных повреждений на теле брошенного младенца обнаружено не было. На вид ребенку месяц-полтора от роду. В настоящее время младенец госпитализирован в городскую больницу, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

