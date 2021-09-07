Митингующие закидали камнями премьера Канады

Неизвестные бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо после окончания предвыборного митинга в провинции Онтарио. Об этом сообщает издание Insider Paper.

Инцидент произошел по окончании встречи, когда премьер садился в автобус. Часть брошенных в Трюдо камней попала в его охранников. Кроме того, вслед политику демонстранты выкрикивали лозунги, отмечают Известия.

По предварительной информации, нападавшие не нанесли серьезного вреда премьеру и его его сопровождающим.

Ранее в ходе встречи с избирателями Трюдо оскорбили, напоминает Газета.ру. Митингующие нецензурно раскритиковали канадское правительство за ограничение экономической активности из-за пандемии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Канада
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