Митингующие закидали камнями премьера Канады

Инцидент произошел по окончании встречи, когда премьер садился в автобус. Часть брошенных в Трюдо камней попала в его охранников. Кроме того, вслед политику демонстранты выкрикивали лозунги, отмечают Известия.

По предварительной информации, нападавшие не нанесли серьезного вреда премьеру и его его сопровождающим.

Ранее в ходе встречи с избирателями Трюдо оскорбили, напоминает Газета.ру. Митингующие нецензурно раскритиковали канадское правительство за ограничение экономической активности из-за пандемии.

