Митингующие закидали камнями премьера Канады
Неизвестные бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо после окончания предвыборного митинга в провинции Онтарио. Об этом сообщает издание Insider Paper.
VIDEO 🚨 Protesters throw small rocks, debris at Trudeau as he leaves Ontario campaign stop— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 6, 2021
pic.twitter.com/CvWAVqSjGZ
Инцидент произошел по окончании встречи, когда премьер садился в автобус. Часть брошенных в Трюдо камней попала в его охранников. Кроме того, вслед политику демонстранты выкрикивали лозунги, отмечают Известия.
По предварительной информации, нападавшие не нанесли серьезного вреда премьеру и его его сопровождающим.
Ранее в ходе встречи с избирателями Трюдо оскорбили, напоминает Газета.ру. Митингующие нецензурно раскритиковали канадское правительство за ограничение экономической активности из-за пандемии.
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