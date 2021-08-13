Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже

Состояние троих пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже тяжелое, восьми — средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

По уточненным данным ведомства, в результате ЧП один человек погиб, 19 пострадали.

«Пострадавшие доставлены в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести», — приводит сообщение Минздрава ТАСС.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел накануне вечером, напоминает Газета.ру. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. После инцидента власти Воронежа оперативно проверили весь общественный транспорт города, в ходе проверки не выявили ничего подозрительного или угрожающего, отмечает РИА ФАН.

