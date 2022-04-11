Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

Пострадавшие после взрыва в подмосковном Ступине были доставлены в больницу, при этом один пострадавший в тяжелом состоянии, двое других находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Министерства здравоохранения.

Ранее стало известно, что два человека стали жертвами взрыва, еще пятеро получили травмы. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. По данным Минздрава, еще один житель дома, пострадавший при взрыве, был отпущен для амбулаторного лечения. На месте происшествия находятся врачи скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Взрыв бытового газа произошел в понедельник, 11 апреля, около 05:45 по московскому времени. Газ взорвался на четвертом этаже панельного пятиэтажного дома, что спровоцировало пожар. На четвертом и пятом этажах дома обрушились конструкции.

Всего из дома эвакуировали 60 человек, среди них 10 несовершеннолетних. На месте работают спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» при МЧС.

