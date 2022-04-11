Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье
Пострадавшие после взрыва в подмосковном Ступине были доставлены в больницу, при этом один пострадавший в тяжелом состоянии, двое других находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Министерства здравоохранения.
Ранее стало известно, что два человека стали жертвами взрыва, еще пятеро получили травмы. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. По данным Минздрава, еще один житель дома, пострадавший при взрыве, был отпущен для амбулаторного лечения. На месте происшествия находятся врачи скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.
Взрыв бытового газа произошел в понедельник, 11 апреля, около 05:45 по московскому времени. Газ взорвался на четвертом этаже панельного пятиэтажного дома, что спровоцировало пожар. На четвертом и пятом этажах дома обрушились конструкции.
Всего из дома эвакуировали 60 человек, среди них 10 несовершеннолетних. На месте работают спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» при МЧС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+13 056 / сут.
Умерли
372 тыс.+259 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+29 372 / сут.
- Путин поручил «Промсвязьбанку» открыть филиалы в Крыму
- В ЕС подтвердили стремление к военному урегулированию конфликта на Украине
- МИД Литвы: ЕС готовит новые санкции против РФ с «нефтяной опцией»
- Доллар и евро на Мосбирже подорожали на шесть рублей
- Ericsson приостанавливает работу в России
- СМИ: Турция рассмотрит возможность покупки российских Су-57 при отказе США продать F-16
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении поставленной Киеву из Европы техники дивизиона С-300
- Басурин: Порт в Мариуполе освобожден на 80%
- СМИ: Из-за санкций США со времен Второй мировой умерло больше иностранцев, чем в войнах
- «Интеррос» купит Росбанк у французской группы Societe Generale
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru