Минздрав: Два человека пострадали при взрыве в Махачкале
25 марта 202509:52
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана.
«Пострадали двое взрослых: мужчина и женщина», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что в многоэтажке в Махачкале прогремел сильный взрыв и произошел пожар, напоминает 360.ru. Были повреждены несколько квартир. Сообщалось, что дом не ввели в эксплуатацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru