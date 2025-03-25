Минздрав: Два человека пострадали при взрыве в Махачкале

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана.

«Пострадали двое взрослых: мужчина и женщина», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в многоэтажке в Махачкале прогремел сильный взрыв и произошел пожар, напоминает 360.ru. Были повреждены несколько квартир. Сообщалось, что дом не ввели в эксплуатацию.

