Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП россиян
Двое россиян, пострадавших в аварии с туристическим автобусом и легковым автомобилем в Витебской области, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.
«Два пациента остаются в тяжелом состоянии», — приводит слова медика Telegram-канал Минздрава Белоруссии.
Матусевич отметил, что на лечении находятся 42 пациента. Часть из них готовится к выписке, отмечает RT.
Накануне в Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус с 40 гражданами России столкнулся с автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте. Пассажиров и водителя автобуса госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП россиян
- В Тюменской области локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
- Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
- Президент Казахстана призвал к диалогу требующих снизить цены на газ демонстрантов
- Роскосмос запланировал три запуска грузовых кораблей «Прогресс» в 2022 году
- Эксперт заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни
- Климкин назвал условие для победы Украины в «войне» с Россией
- Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью
- СМИ: Путин переиграл Европу в ситуации с газом
- Юрист рассказал об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru