Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Двое россиян, пострадавших в аварии с туристическим автобусом и легковым автомобилем в Витебской области, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

Больница в Витебске сообщила о состоянии пострадавших в ДТП россиян

«Два пациента остаются в тяжелом состоянии», — приводит слова медика Telegram-канал Минздрава Белоруссии.

Матусевич отметил, что на лечении находятся 42 пациента. Часть из них готовится к выписке, отмечает RT.

Накануне в Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус с 40 гражданами России столкнулся с автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте. Пассажиров и водителя автобуса госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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