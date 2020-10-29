Минюст РФ включил АУЕ в список запрещённых организаций

Министерство юстиции РФ официально внесло экстремистское движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в перечень организаций, чья деятельность запрещена на территории страны.



Согласно документу, размещённому на портале ведомства, международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (запрещено в России) 29 октября включено в список некоммерческих организаций, которые ликвидированы в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».



Верховный суд Российской Федерации запретил это популярное среди молодежи околокриминальное движение в августе 2020 года. В сентябре Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес первый после запрета АУЕ приговор за организацию ячейки этого движения. Два фигуранта дела получили реальные сроки в колонии, третий отделался условным.

