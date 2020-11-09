Минобороны РФ: Вертолёт над Арменией сбили вне зоны боевых действий

Российский вертолёт Ми-24 был сбит над Арменией за пределами зоны боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в понедельник стало известно о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. В результате крушения два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести.

Минобороны Армении пообещало российской стороне оказать содействие для установления всех обстоятельств инцидента.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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