Минобороны РФ: Вертолёт над Арменией сбили вне зоны боевых действий

Российский вертолёт Ми-24 был сбит над Арменией за пределами зоны боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в понедельник стало известно о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. В результате крушения два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести.

Минобороны Армении пообещало российской стороне оказать содействие для установления всех обстоятельств инцидента.

