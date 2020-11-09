Минобороны РФ: Вертолёт над Арменией сбили вне зоны боевых действий
Российский вертолёт Ми-24 был сбит над Арменией за пределами зоны боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее в понедельник стало известно о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. В результате крушения два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести.
Минобороны Армении пообещало российской стороне оказать содействие для установления всех обстоятельств инцидента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт над Арменией
- Минобороны РФ: Вертолёт над Арменией сбили вне зоны боевых действий
- Глава Росавиации назначен врио министра транспорта
- Мишустин назначил врио руководителя Минприроды
- Минобороны подтвердило крушение российского вертолёта в Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru