Минобороны РФ опровергло применение комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе

Ракетные комплексы «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись, весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ (есть в распоряжении НСН).

В российском военном ведомстве указали, что данные сведения являются «объективными и достоверными», что подтверждается, в том числе, «системой объективного контроля».

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе армянской армией ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%», в Минобороны РФ отметили, что главу армянского правительства «ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию».

Российские военные добавили, что оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») «многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии». В Минобороны РФ подчеркнули, что данный российский ракетный комплекс «является лучшим в мире в своём классе».

Ранее Пашинян в интервью армянскому изданию 1in.am заявил, что ракетные комплексы «Искандер» не пригодны для использования, и во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе пущенные ракеты не всегда взрывались.

После этого первый замглавы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян был отстранен от должности, якобы за то, что назвал подобные утверждения Пашиняна «несерьёзными» и «невозможными», пишет Yerevan.Today.

Затем глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

