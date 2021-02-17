Минобороны РФ опровергло информацию об угрозе взрыва здания на Фрунзенской набережной
Информация о минировании здания Минобороны России на Фрунзенской набережной не соответствует действительности, сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении уточняется, что все подразделения находящиеся в комплексе зданий министерства Фрунзенской набережной, дом 22, «работают в штатном режиме».
Ранее телеканал «МИР 24» со ссылкой на агентство «Москва» сообщил, что здание Минобороны РФ в Москве проверяют из-за информации об угрозе взрыва, на Фрунзенскую набережную направили экстренные службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru