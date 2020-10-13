Минобороны РФ подтвердило гибель контрактника в Крыму

Командование Южного военного округа подтвердило гибель военнослужащего по контракту в Крыму, сообщает агентство «Интерфакс».

В настоящее время командование Черноморского флота вместе с правоохранителями проводят проверку. По предварительной информации, один из контрактников грубо нарушил требования безопасности и выстрелил из штатного оружия, ранив находившегося рядом сослуживца.

Ранее жительница Крыма написала в Facebook, что ее 22-летнего сына «застрелил старший по званию одним выстрелом в голову». Источник агентства сообщил, что по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело и отрабатываются разные версии случившегося, в том числе «неосторожное обращение с оружием» и «умышленное убийство».

