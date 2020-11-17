Минобороны НКР опровергло информацию об атаке ВС Азербайджана
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в своём Facebook опровергло информацию о якобы азербайджанской атаке и оrружении карабахских военных.
В ведомстве назвали «абсолютной дезинформацией» появившиеся в соцсетях сообщения об атаке ВС Азербайджана на высоту Урьян и окружении 200 военнослужащих Армии обороны на участке Гушчуллар. «Режим прекращения огня сохраняется. Следите лишь за официальной информацией», - подчеркнули в министерстве.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Главы России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу 10 ноября. В Ереване отметили, что решение о перемирии нужно было принять оперативно, сообщает RT. В противном случае, под угрозой окружения оказались бы 30 тысяч армянских военных.
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